Воронежца, избившего тростью пенсионера в лифте из-за денег, отправили на 3,5 года в колонию

Советский райсуд отправил 41-летнего воронежца в колонию строгого режима за нападение на 71-летнего пенсионера в лифте.

Инцидент произошел в январе 2022 года многоквартирном доме в Советском районе.

71-летний мужчина с тросточкой вечером возвращался с работы домой на проспект Патриотов. В подъезде к пенсионеру привязался пьяный - требовал дать денег, а когда пожилой человек отказал ему, отобрал трость и избил ею несчастного. Когда пенсионер упал, налетчик пытался отобрать у него 18 000 рублей, но в итоге деньги остались в закрывшемся лифте, а нападавший скрылся. Рецидивиста, уже судимого неоднократно, задержали. Суд дал ему 3,5 года в колонии строгого режима.