Три аншлага собрал в Воронеже балет Эйфмана

Солистка Елизавета Хохлова, исполняющая партию Анны Карениной Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С успехом прошли в Воронеже гастроли Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана. Труппа трижды показала любителям хореографического искусства «Анну Каренину» - и каждый раз с аншлагом. В итоге постановку посмотрели более 3000 воронежцев.

На сцене - настоящий накал страстей. И ничего не отвлекает от главного. Борис Эйфман для балета оставил треугольник главных персонажей объемного толстовского романа - Анны, Вронского и Каренина, убрав второстепенных героев.

- Такие же страсти происходят в отношениях людей и в современном обществе, поэтому это близко и понятно нынешним зрителям, - уверен исполнитель партии Каренина, ведущий солист театра Дмитрий Фишер. - Первый исполнитель роли Каренина показывал своего героя суровым. Мне кажется, он человек, который эмоционально переживает все в себе. Сложно языком танца передать внутреннюю боль и глубину переживания героя, который не понимает, за что с ним так поступили. Но Борис Эйфман славится тем, что в каждом балете умеет показать психодраму, которая заставляет переживать зрителей. Я 21 год работаю с мастером, это всегда непрерывный поиск нового языка, чего-то неизведанного в пластике.

Исполнитель партии Каренина, ведущий солист театра Эйфмана Дмитрий Фишер Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Анну Каренину» многие считают одной из самых лучших работ Эйфмана, шедевральный спектакль объехал с гастролями многие страны мира. Постановщику удалось передать характеры и страсти романа Толстого, что, даже не зная названия спектакля, понятно, о какой истории речь.

- Оправдываю ли я Анну Каренину? Наверное, да. Живи она в наше время, ее бы поддержали, а в то время она столкнулась с осуждением общества. У нее не было знаний, чтобы справиться психологически со своим состоянием, из-за этого произошла трагедия. Это сложная партия во всех смыслах - технически и эмоционально, - рассказала солистка Елизавета Хохлова, исполняющая партию Анны Карениной. - На репетициях Борис Яковлевич старается вытащить все наши эмоции наружу, заставляет нас переживать историю, пропуская через себя, чтобы полноценно показать психологию героев.

Гастроли балета Эйфмана стали спецпроектом Платоновского фестиваля. В этом году дирекция кроме этого анонсировала полноценный сезон форума искусств - с разделением на летнюю и осеннюю части.