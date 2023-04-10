В Воронеже родители 11 учеников школы № 84 заявили об отравлении своих детей

Некоторые школьники попали в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители улицы Тепличной микрорайона Тенистый пожаловались на плохое самочувствие своих детей, учащихся в школе № 84. Симптомы у всех похожи на отравление – повышение температуры, рвота, понос. Родители сообщили, что некоторых детей пришлось отвозить в больницы.

В пресс-службе мэрии Воронежа инцидент прокомментировали так:

- По сведениям, предоставленным администрацией школы, информация об инфекционных и вирусных заболеваниях, в том числе ОРВИ, поступила пока только от родителей 11 учащихся. При этом в столовой этой образовательной организации получают горячее питание все ученики 1-4 классов, а это более 900 человек, а также льготные категории детей из средних и старших. Информация о плохом самочувствии стала поступать в понедельник, 10 апреля. То есть, после выходных, когда дети в школу не ходят. В управлении образования и молодежной политики будут держать ситуацию на контроле и проведут внутреннюю проверку. Установлением причин и источника заболевания занимаются сотрудники профильного ведомства, которых должны поставить в известность о ЧП медицинские работники.

Комментарий регионального Роспотребнадзора (того самого профильного ведомства) пока получить не удалось.