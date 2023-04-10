Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 апреля 2023 10:01

Под Воронежем вновь закрыли движение по понтонному мосту между Шилово и селом Новогремяченское

Снова увеличился уровень воды в Дону
Олег КУЗНЕЦОВ
Пока мост, видимо, открывать рискованно.

Пока мост, видимо, открывать рискованно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 9 апреля, снова закрыли мост, соединяющий воронежский микрорайон Шилово и село Новогремяченское. Такое решение приняли из-за вновь увеличившегося уровня воды. Об этом сообщили в администрации Хохольского района со ссылкой на информацию главы Новогремяченского сельского поселения Сергея Самофалова.

Днем ранее тот же Самофалов сообщил об открытии этого моста. Однако ситуация динамично меняется, и хорошо, что во избежание ЧП принимают оперативные решения.

Напомним, движение на многих понтонных мостах в Воронежской области закрывали из-за паводка. Некоторые переправы после спада воды снова открыли.