Под Воронежем вновь закрыли движение по понтонному мосту между Шилово и селом Новогремяченское

Пока мост, видимо, открывать рискованно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 9 апреля, снова закрыли мост, соединяющий воронежский микрорайон Шилово и село Новогремяченское. Такое решение приняли из-за вновь увеличившегося уровня воды. Об этом сообщили в администрации Хохольского района со ссылкой на информацию главы Новогремяченского сельского поселения Сергея Самофалова.

Днем ранее тот же Самофалов сообщил об открытии этого моста. Однако ситуация динамично меняется, и хорошо, что во избежание ЧП принимают оперативные решения.

Напомним, движение на многих понтонных мостах в Воронежской области закрывали из-за паводка. Некоторые переправы после спада воды снова открыли.