В Воронеже в 2023 году «Бессмертный полк» и Парад Победы пройдут в очном формате

Шествие «Бессмертного полка» в Воронеже начнется в День Победы в 11.00. Фото: предоставлено организаторами

В Воронеже определились с форматом проведения праздничных мероприятий 9 мая. И Парад Победы, и «Бессмертный полк» будут настоящими. То есть, не в онлайн-формате. Об этом рассказали в Областном молодежном центре.

Пока известно только, что «Бессмертный полк» начнется после парада в 11.00 на площади Ленина. Колонна будет выстраиваться у здания администрации города Воронежа и Университетской площади. Шествие пройдет через площадь Ленина, затем колонна проследует до площади Победы, где возложат цветы и почтут память героев. А вот, каким будет парад, в частности, будет ли в нем участвовать военная техника, пока неясно. Известно еще, что салют на 9 мая состоится и, как всегда, будет продолжаться десять минут.

А вот в соседних Белгородской и Курской областях из соображений безопасности Парад Победы в онлайн-формате решили не проводить.