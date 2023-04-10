Мигрант угрожал воронежцу ножом из-за того, что не поделил парковку

В Воронеже полицейские совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали 21-летнего мигранта из среднеазиатской республики, угрожавшего убийством 60-летнему мужчине.

Инцидент произошел в марте 2023 года на улице Большая Стрелецкая. Утром между двумя водителями произошла ссора на автомобильной парковке. В ходе конфликта житель молодой мигрант стал угрожать пенсионеру раскладным ножом. Очевидцы вызвали полицию, но подозреваемый успел скрыться до приезда стражей порядка. Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. За угрозу убийством ему грозит срок до двух лет.

- До окончания расследования уголовного дела на основании решения Ленинского райсуда гражданин будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан, подвергнутых административному выдворению за пределы Российской Федерации, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.