Мэр Воронежа: «На Петровской набережной активно идут работы по благоустройству»

Фото - мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Погодные условия благоприятствуют воронежским строителям. В связи с этим активизировались работы по благоустройству Петровской набережной. Они ведутся с большей интенсивностью. Об этом 10 апреля в своем телеграм-канале рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Фото - мэрии Воронежа

Он пояснил, что продолжает держать на контроле реализацию крупных проектов, связанных с благоустройством любимого Воронежа.

- В этом году по контракту завершаем работы на первой очереди Петровской набережной, - подчеркнул градоначальник.

С наступлением тепла подрядчик активизировал устройство плиточного покрытия на Адмиралтейской площади. Также ведется подготовка к укладке асфальта по велодорожке.

Фото - мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Специалисты продолжат и монтаж освещения. А на будущей смотровой площадке вовсю устанавливают перекрытия, готовят к бетонированию подпорную стену на причале.

Вадим Кстенин отметил, что работы возле деревьев выполняются под контролем управления экологии мэрии, чтобы не повредить зеленые насаждения.

Фото - мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

- Подрядчик уже провел пробный монтаж первых элементов той части ограждения, где по концепции оно сохранится в историческом виде, - подытожил глава Воронежа.

Напомним, реконструкция набережной - огромный проект, инициированный губернатором Александром Гусевым. В будущем вся территория от Чернавского до ВоГРЭСовского моста в 11,6 гектаров будет благоустроенной. Первая очередь работ проходит от Чернавского моста до Адмиралтейской площади. Она стартовала с обновления пешеходной части. На территории для воронежцев организуют велодорожку, установят скейт- и воркаут-площадки, места для детских игр. Ну а для романтичности появится зона отдыха со смотровой площадкой, а также обновленная пристань.