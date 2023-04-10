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НовостиОбщество10 апреля 2023 9:05

В Воронеже огромный фонтан кипятка забил на кольце в Северном районе

Коммунальная авария произошла в районе Птичьего рынка
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из соцсетей

скриншот из соцсетей

Воронежцы поделились в соцсетях фото и видео огромного фонтана воды, забившего посреди кольца в Северном районе днем 10 апреля. Прорыв случился на пересечении Хользунова и улицы 60-й Армии, в районе Птичьего рынка.

По словам очевидцев, из земли с огромной силой бьет кипяток. Высота фонтана достигает примерно 10 метров. Из-за пара водителям сложно ориентироваться в дорожной обстановке.

- Ликвидацией аварии занимается «Квадра», на место выехала спецтехника по ликвидации прорыва, а также машины «Чистики» для уборки воды с проезжей части, - отметили в управе Коминтерновского района.

Как сообщили в «Квадре», ограничений по подаче потребителям горячей воды нет, отопление отключено сегодня в связи с окончанием отопительного сезона.

скриншот из соцсетей

скриншот из соцсетей