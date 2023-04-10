В Воронеже будут судить мужчину, ударившего соперника 9 раз топором по голове

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские следователи передали в суд уголовное дело 38-летнего мужчины, из ревности убившего топором знакомого, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Инцидент произошел в середине января 2023 года на улице Новосибирской. В общежитии выпивала компания. 38-летний мужчина ненадолго вышел из комнаты, а когда вернулся, обнаружил, что знакомый пристает к его сожительнице. Ослепленный ревностью схватил топор и девять раз ударил конкурента по голове. Соперник умер на месте происшествия.

Виновник, ранее неоднократно судимый за различные преступления, сам вызвал полицию и сознался.