В Воронежской области за воскресенье на пожарах погибли два человека

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За воскресенье, 9 апреля, в результате пожаров в Воронежской области погибли два человека, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В 6.31 огнеборцев вызвали тушить дом в селе Старая Чигла Аннинского района. В результате пожара в жилом доме площадью 60 квадратных метров обрушилась кровля и потолочные перекрытия, выгорела внутри комната площадью 24 квадратных метра. Пожар ликвидировали в 7.22 силами двух пожарных расчетов. В доме спасатели обнаружили труп мужчины 1956 года рождения.

А в 13.12 пожарных вызвали в село Пески Поворинского района, там горел дом площадью 40 квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать в 13.26. Спасатели эвакуировали 38-летнего мужчину, но реанимационные мероприятия результатов не принесли, он умер.

При ЧП звоните по номерам экстренных служб «112» или «101», звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.