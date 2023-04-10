Под Воронежем в кювет вылетел «Хендэ Соната»: трое в больнице

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла вечером 9 апреля в Аннинском районе.

Около 17.20 на 373-м километре автодороги Р-298 «Курск-Борисоглебск» 30-летний водитель на «Хендэ Соната», следовавший со стороны Воронежа в направлении Саратова, по предварительным данным, не справился с управлением, вылетел в кювет, где машина перевернулась.

В ДТП пострадали три человека - водитель, а также пассажиры 31 и 39 лет, их отправили в больницу.

фото ГУ МЧС по Воронежской области

За минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 74 ДТП, в них травмы получили шесть человек и один погиб.