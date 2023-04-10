Воронежцев предупредили о массовом отключении света

В понедельник, 10 апреля, в части Железнодорожного и Новоусманского районов не будет света. Об отключении электричества предупредили в «ТНС энерго Воронеж». Его не будет с 8.00 до 20.00. Ограничения связаны с проведением работ по расчистке трассы и замене изоляции на объектах филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго».

Под отключение попадут в том числе детские лагеря, турбазы, детский сад № 19, школы № 21 и 56, некоторые жилые дома. Полный список объектов смотрите здесь.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал об апрельском графике плановых отключений света в Воронежской области