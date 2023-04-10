В Воронеже серьезная пробка на Остужевском кольце парализовала движение транспорта

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Понедельник, 10 апреля, в Воронеже традиционно начался с пробок. До сих пор едут на работу с Левого берега горожане, работающие в центре. Гигантский затор образовался на Остужевском кольце.

Пробка настолько мощная, она парализовала движение транспорта и серьезно повлияла на график автобусов, об этом предупредили в городском управлении транспорта.

Движение затруднено также на Московском проспекте в сторону центра, на Антонова-Овсеенко, Шишкова, Плехановской, 9 Января, проспекте Революции, улице Лебедева.