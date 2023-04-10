В Воронежскую область придет похолодание до 0

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Холодно будет в Воронежской области в ночь с 10 на 11 апреля – температура опустится до 0 градусов. Такой прогноз дали синоптики Воронежского гидрометцентра. В столице Черноземья будет немного теплее, чем по области, - 2-4 градуса тепла. Днем 11 апреля по области будет 13-18 градусов, а в Воронеже – до 14-16 тепла.

12 апреля в Воронеже и области ожидают дождь. Хотя ночью будет теплее, по сравнению с предыдущей ночью, а вот днем будет прохладнее, чем накануне – до 12-14 тепла.

Ну а сегодня, 10 апреля, воронежцев ждет переменная облачность, дневная температура поднимется до 13-15°.