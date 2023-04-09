В воронежском микрорайоне загорелась и взорвалась машина

Кадр из видео со страницы сообщества "Мой и твой Воронеж" в "ВК"

В воронежском микрорайоне Придонской в воскресенье, 9 апреля, вспыхнула машина, припаркованная у жилого дома. Сначала горело одно авто, а затем раздался взрыв и пламя перекинулось на соседнюю машину.

На видео, которое очевидцы разместили в соцсети, видно, как владельцы других стоящих по соседству машин, спешно отгоняют свои транспорт, рискуя жизнью. При этом мимо по межквартальному проезду спокойно едут другие автомобили.

По словам очевидцев, огонь полностью уничтожил два автомобиля. «Комсомолка» ждет официальные комментарии от ГУ МЧС по области.