В Воронежской области каждый год выходят на свободу около 1,5 тысяч заключенных

Фото ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В Воронежской области завершилась профилактическая акция «Рецидив». По данным ГУ МВД по области ежегодно в Воронежскую область из мест лишения свободы возвращаются около полутора тысяч лиц. Часть из них подлежит профилактическому учету органов внутренних дел.

- Как правило, более половины из них остаются не трудоустроенными, а каждый десятый – не имеет места для проживания, что безусловно, способствует повышению уровня криминализации этой социальной группы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

Для предупреждения рецидива со стороны освободившихся граждан, в период с 3 по 7 апреля в области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Рецидив». В рамках акции полицейские провели с поднадзорными профилактические беседы, ориентировали их ведение законопослушного образа жизни и помогали в трудоустройстве.