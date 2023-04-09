Воронежские школьники познакомились с закулисьем Оперного театра

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В школах Ленинского района Воронежа для детей регулярно организуют тематические мероприятия, увлекательные экскурсии и рассказывают о современных профессиях.

Так, в 13-й школе, на прошедших весенних каникулах работал профориентационный лагерь #ПРО_выбор. Несколько дней наставники рассказывали ребятам о мире профессий. А в последний день каникул их ждал небольшой сюрприз - экскурсия за кулисы Воронежскогго театра оперы и балета.

Вместе с экскурсоводом Анной Конивец ребята узнали, как появился музыкальный театр в Воронеже и когда он стал называться театром оперы и балета, что для одного спектакля готовят около 300 костюмов и каждому актёру шьют свой, как построен зал, с помощью каких приемов создаётся звукоизоляция, как устроена оркестровая яма, что люстра в зале весит 900 кг и перед началом нового театрального сезона её опускают и приводят в порядок, что при строительстве театра от Курского вокзала до здания театра была положена железная дорога, чтобы перевозить колонны и другое.

После экскурсии некоторые участники всерьез задумались о своем актерском будущем.

Виртуальную прогулку по театру можно совершить и вместе с "Комсомолкой".