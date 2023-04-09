Воронежцы на Благовещение вышли в рейд по защите птиц от браконьеров

Невольники томятся в тесных клетках по несколько недель и многие не доживают до выпуска Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Десятки волонтеров и сотрудники воронежского Центра охраны животных «Наша природа» приняли участие в рейдах против браконьеров, которые в Благовещение продают диких певчих птиц у храмов. Пернатых ловят в лесах задолго до праздника, держат в тесных клетках при неправильном кормлении. А потом, покалеченных, предлагают прихожанам храмов, что бы те «выпустили» птиц на волю. Вот только на воле они, как правило, живут недолго. Обессиленные и больные птахи, многие из которых из-за травм не могут даже взлететь, быстро становятся жертвами хищников или просто погибают от голода. И это, не считая тех, кто не дожил до Благовещения.

Уже три года зоологи и волонтеры из «Нашей природы» 7 апреля с самого утра и до позднего вечера дежурят у церквей, выявляя браконьеров, деятельность которых официально запрещена. В рейдах вместе с простыми воронежцами участвуют представители управ районов, городского управления экологии, департамента экологии и природных ресурсов области, а также полицейские.

По словам руководителя Центра Елены Шерстяных, за это время удалось достичь существенных успехов – браконьеров у храмов стало в разы меньше.

В этом году в рейде вместе с зоозащитниками принял участие и корреспондент «Комсомолки». Репортаж об этом читайте на сайте KP.RU в ближайшее время.