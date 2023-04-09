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НовостиОбщество9 апреля 2023 15:07

Учитель из Воронежской области победила в международной олимпиаде

Призером престижного конкурса стала Светлана Демидова из Новоусманского лицея
Ирина КАЗАНИНА
Фото администрации Новоусманского района

Фото администрации Новоусманского района

Фото: Предоставлено

Учитель русского языка из Новоусманского лицея Светлана Демидова стала призёром международной олимпиады учителей-предметников «ПРОФИ-2022». В олимпиаде, которая проходила с 19 сентября по 13 ноября 2022 года, новоусманский педагог заняла по русскому языку 23-е место среди 667 участников из Российской Федерации и одного иностранного государства.

Мероприятие проходит с 2008 года для объективной оценки предметных и цифровых компетенций учителя, выявления профессиональных дефицитов и повышения квалификации. За эти годы Олимпиада получила признание как на российском, так и на международном уровне, и в 2016 году получила статус международной.