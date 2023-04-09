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НовостиПроисшествия9 апреля 2023 9:06

В ДТП с опрокидыванием погиб 19-летний житель Воронежской области

Молодой человек не справился с управлением
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по Воронежской области

Фото ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

В Бобровском районе на автодороге «Анна-Бобров-Сухая Берёзовка» в субботу около 20.38 19-летний водитель на автомобиле «Тойота Королла», по предварительным данным, не справился с управлением на слишком высокой скорости. В результате машина вылетела с асфальта в кювет и там опрокинулась.

Водитель получил смертельные травмы м скончался на месте аварии до прибытия скорой медицинской помощи.

По факту аварии полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.