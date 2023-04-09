Жителя Воронежской области задержали за развращение малолетних детей

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух мальчиков 6 и 8 лет. Инцидент произошел в Поворинском районе области.

Как сообщили «КП» в воронежском управлении СК, подозреваемого уже задержали. Суд заключил его под сражу.

- Продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, - добавили в СУСКе.

Других подробностей происшествия следователи не сообщают.