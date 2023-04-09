Воронежские школьники приняли участие в военно-спортивной игре «Победа»

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

На базе воронежской школы №38 прошел районный этап военно-спортивной игры «Победа».

Мероприятие включает в себя семь тематических конкурсов и направлено на совершенствование системы патриотического воспитания, подготовку молодежи допризывного возраста к службе в армии.

Команды двух школ - №38 и №13 - соревновались в выполнении строевых приемов, разборке-сборке автомата АК-74, снаряжении магазина патронами, надевании противогаза и общевойскового защитного комплекта; выполняли нормативы спортивного многоборья, показывали навыки доврачебной помощи «пострадавшим», по заданию тренера вязали туристские узлы. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки.

Все задание необходимо было выполнить за нормативное время. При этом учитывалась точность и последовательность действий конкурсантов, непременное следование инструкции. За допущенные ошибки начисляются штрафные баллы, так как, например, при работе с боевым оружием контрольный спуск с пристегнутым магазином может привести к трагическим последствиям.