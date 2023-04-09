В массовой аварии на воронежской трассе пострадали три человека

Фото ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В субботу, 8 апреля, в 13.25 часов в Грибановском районе на 433 километре автодороги Р-98 в Воронежской области 42 – летний житель Новохоперского района на «Ниве Шевроле» при обгоне столкнулся с попутным автомобилем «Лада Гранта», за рулем которого находилась 43-летняя жительница Воронежа. От удара «Ниву» отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2106» под управлением 34-летнего местного жителя.

В результате аварии пострадали водитель «шестерки» и два пассажира автомобиля «Лада Гранта», 37-летний мужчина и 16-летняя девушка, оба воронежцы.

По факту ДТП полицейские проводят проверку для выяснения причин и обстоятельств происшествия.