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НовостиОбщество9 апреля 2023 11:22

Поисковики ищут родственников погибшего под Воронежем в годы ВОВ бойца

Солдата нашли в Рамонском районе
Ирина КАЗАНИНА
Фото ПО "Патриот"

Фото ПО "Патриот"

Фото: Предоставлено

Поисковики из воронежского отряда «Патриот» объявил поиски родственников уроженца Горьковской области Алексеева Николая Михайловича 1921 года рождения. Его останки обнаружили в ходе поисковой экспедиции в Рамонском районе.

-Удача улыбнулась поисковикам - вместе с останками были обнаружены два пенала для смертного медальона. Один был без крышки и пустой. Во втором находился вкладыш. Вкладыш был прочитан без затруднений, что позволило установить личность военнослужащего, - рассказали в ПО «Патриот».

Поисковики просят всех неравнодушных максимально распространить эту информацию, чтобы найти родственников бойца, погибшего на воронежской земле в годы Великой Отечественной войне.