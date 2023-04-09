Поисковики ищут родственников погибшего под Воронежем в годы ВОВ бойца

Фото ПО "Патриот" Фото: Предоставлено

Поисковики из воронежского отряда «Патриот» объявил поиски родственников уроженца Горьковской области Алексеева Николая Михайловича 1921 года рождения. Его останки обнаружили в ходе поисковой экспедиции в Рамонском районе.

-Удача улыбнулась поисковикам - вместе с останками были обнаружены два пенала для смертного медальона. Один был без крышки и пустой. Во втором находился вкладыш. Вкладыш был прочитан без затруднений, что позволило установить личность военнослужащего, - рассказали в ПО «Патриот».

Поисковики просят всех неравнодушных максимально распространить эту информацию, чтобы найти родственников бойца, погибшего на воронежской земле в годы Великой Отечественной войне.