Санитарные врачи в Воронежской области сняли с реализации почти 16 килограмм забракованной молочной продукции

Фото Кораблев Денис Фото: из архива «КП»

В первом квартале этого года сотрудники управления Роспотребнадзора по области провели 143 проверки 356 объектов, занятых на производстве и реализации молока и молочных продуктов.

В ходе проверок отобрали на исследование 2935 проб молока и молочной продукции на соответствие требованиям безопасности. Все образцы соответствовали требованиям по санитарно-химическим, радиологическим, микробиологическим показателям все пробы отвечали гигиеническим нормативам, также в молочной продукции не обнаружены генно-инженерно модифицированные организмы, антибиотики, радионуклеиды, пестициды.

За нарушение требований Технических регламентов «О безопасности молока и молочной продукции» на виновных наложили 64 штрафа на общую сумму 310 тысяч рублей и выдали предписания об устранении нарушений.

Изъяли из оборота 19 партий молочной продукции общим объемом 15,93 килограмм.