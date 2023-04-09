Гандбольный клуб «Воронеж» впервые проиграл в 2023-м году

Сегодня, 9 апреля, воронежцы сыграют повторный матч в Москве. Начало встречи в 12:00. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 8 апреля, в Москве состоялся матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. Местный клуб «МССУОР № 2-Академия» принимал «Воронеж». Начало встречи для гостей получилось удручающим – уже спустя 86 секунд после старта игры хозяева вели 3:0. Но на 15-й минуте подопечные Алексея Доронкина вышли вперед – 9:11.На перерыв команды ушли при ничейном исходе – 17:17. С первых минут второго тайма инициативой владели воронежцы, и казалось, что смогут довести встречу до победы. Но концовка встречи прошла под диктовку москвичей, добившихся волевого успеха – 32:29.

В ТОП-5 результативных игроков воронежского клуба вошли – Павел Матвеев (семь очков), Руфат Мухтаров (четыре), Владимир Немцев, Никита Долганов и Дмитрий Фролов (по три).

Таким образом, воронежцы прервали рекордную серию клуба в этом розыгрыше из десяти матчей без поражений. После декабрьского поражения от волгоградского «Каустика» они поочередно одолели белгородский «Технолог-Спартак» (четыре раза), астраханский «Динамо-СШОР», «ДГТУ-Лидер» (по два раза) и взяли три очка в матчах с казанским «Зилантом».

После вчерашнего игрового дня лидирует дубль «Чеховских медведей» (41 очко), следом располагаются «Воронеж» (38) и «Зилант» (36). Правда, по потерянным очкам лидируют наши земляки. Они провели на две игры меньше, чем подмосковный клуб. Теперь сегодня, 9 апреля, воронежцы сыграют повторный матч в Москве. Начало встречи в 12:00.