Досрочно открыли понтонный мост через Дон между воронежским Шилово и Новогремяченским

Фото со страницы администрации Хохольского района в соцсетях

Мост через Дон между воронежским Шилово и Новогремяченским удалось открыть раньше срока на неделю. Об этом в соцсетях сообщил глава Новогремяченского поселения Сергей Самофалов.

Напомним, понтонный мост соединяет воронежский микрорайон Шилово с селом Новогремяченское Хохольского района. Ранее автомобилистам приходилось добираться через Курскую трассу.

Движение перекрывалось из-за паводка. Всего в связи с поднятием воды в Воронежской области в марте были затоплены 17 мостов.