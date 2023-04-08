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НовостиОбщество8 апреля 2023 16:13

Досрочно открыли понтонный мост через Дон между воронежским Шилово и Новогремяченским

Движение перекрывалось из-за паводка
Евгения ФРОЛОВА
Фото со страницы администрации Хохольского района в соцсетях

Фото со страницы администрации Хохольского района в соцсетях

Мост через Дон между воронежским Шилово и Новогремяченским удалось открыть раньше срока на неделю. Об этом в соцсетях сообщил глава Новогремяченского поселения Сергей Самофалов.

Напомним, понтонный мост соединяет воронежский микрорайон Шилово с селом Новогремяченское Хохольского района. Ранее автомобилистам приходилось добираться через Курскую трассу.

Движение перекрывалось из-за паводка. Всего в связи с поднятием воды в Воронежской области в марте были затоплены 17 мостов.