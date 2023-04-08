Житель Воронежской области попал на шантажистов, пытаясь разнообразить свой досуг

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В полицию обратился 55-летний житель Борисоглебска. Он рассказал о том, что попал на уловку мошенников, которые шантажом выманили у него 145 тысяч рублей.

Потерпевший пояснил, что 6 апреля он наткнулся на сайт услуг в сфере досуга. Мужчина случайно позвонил и ему ответил администратор, который стал расспрашивать о намерениях, но последний завершил вызов. Через некоторое время мужчине стали поступать звонки с угрозами.

Аферисты грозили местному жителю, что раскроют его интересы его родным и близким. Чтобы не допустить разглашения о личной жизни мужчине было необходимо перевести мошенникам все имеющиеся накопления, что он и сделал. Как только на счету ничего не осталось, с ним перестали выходить на связь. Сумма ущерба составила 142,5 тысяч рублей.

Поняв, что мужчину обманули, 7 апреля текущего года потерпевший обратился с заявлением в местный отдел полиции.