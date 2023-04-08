Ребенка на самокате сбила машина в Воронеже

Ребенок, катающийся на самокате, попал под колеса машины в Воронеже. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Однако, в какой из дней – неизвестно.

Судя по опубликованным кадрам, все случилось в новом микрорайоне в Железнодорожном районе на улице Артамонова в ЖК «Лазурный».

На видео из подъезда выходит женщина с двумя детьми. Один ребенок тут же сел на самокат и выскочил из-за припаркованного авто прямо под колеса едущей по двору машины. Малыш пострадал не сильно, поскольку он тут же поднялся и побежал к маме. А водитель авто остановилась и подошла к ним.

Ранее в ГУ МВД сообщили, что двое парней 14 и 19 лет на мотоцикле пострадали в ДТП с легковушкой. Они находятся в больнице.