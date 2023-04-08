В Воронежской области сельчанин незаконно хранил у себя дома порох

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Верхнемамонском районе полицейские у 58-летнего мужчины нашли дома порох. Стражи порядка возбудили уголовное дело. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Неработающий житель села Остеровка уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Правоохранителям поступила информация, что он может хранить у себя дома порох. В ходе обыска в жилище они нашли вещество серого цвета массой 101,3 граммов. Согласно заключения эксперта оно является бездымным пироксилиновым порохом, промышленного изготовления.

Разрешения на его хранение хозяин дома предоставить не смог. В итоге было возбуждено уголовное дело. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.