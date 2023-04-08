Воронежский «Графский поезд» снова не вышел на маршрут

Фото станции Графская
Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА
Воронежский туристический «Графский поезд» снова не вышел на маршрут из-за затопленного в Рамонском районе моста. Об этом в редакцию сообщил читатель 8 апреля.
- Фишка ретро-поезда - экскурсия во дворец Ольденбургских. Туда туристов, после приезда на станцию Рамонь, вез автобус. Из-за того, что мост затопило, вот уже несколько недель «Графский поезд» простаивает, - рассказал читатель.
Однако из-за ситуации с паводком осуществить перевозку по маршруту не получается. Ранее облправительство опубликовало график открытия наплавных мостов. 17 апреля планируют возобновить движение на временной объездной дороге в селе Новоживотинное в Рамонском районе.