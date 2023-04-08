В Воронежской области за сутки выявили еще 429 случаев коронавируса

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП"
В Воронежской области на 8 апреля ковид определили еще у 429 местных жителей. Несмотря на то, что за окном плюсовая температура, заболеваемость все ещё остается на высоком уровне. Свежей суточной статистикой поделился федеральный оперштаб.
В большинстве случаев болезнь протекает без осложнений. Госпитализация в «красную» зону больниц понадобилась 40 воронежцам.
Всего же с начала пандемии с весны 2020 года в регионе выявили уже свыше 498,2 тысячи случаев заражения COVID-19.
За минувшие сутки медики зафиксировали один летальный случай среди пациентов с этой опасной болезнью. Кроме того, выписали из стационаров или амбулаторного лечения 512 воронежцев.