В Воронежской области за сутки выявили еще 429 случаев коронавируса

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области на 8 апреля ковид определили еще у 429 местных жителей. Несмотря на то, что за окном плюсовая температура, заболеваемость все ещё остается на высоком уровне. Свежей суточной статистикой поделился федеральный оперштаб.

В большинстве случаев болезнь протекает без осложнений. Госпитализация в «красную» зону больниц понадобилась 40 воронежцам.

Всего же с начала пандемии с весны 2020 года в регионе выявили уже свыше 498,2 тысячи случаев заражения COVID-19.

За минувшие сутки медики зафиксировали один летальный случай среди пациентов с этой опасной болезнью. Кроме того, выписали из стационаров или амбулаторного лечения 512 воронежцев.