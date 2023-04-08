Зону барбекю в Центральном парке Воронежа планируют организовать в следующем году

Во время общегородского субботника, который прошел в субботу, 8 апреля, сотни воронежцев трудились в Центральном парке. Участие в мероприятии принял и мэр Воронежа Вадим Кстенин. Помимо уборки градоначальник осмотрел и локацию, где планируется создать цивилизованную площадку для барбекю.

В своем телеграм-канале мэр поделился, что уже есть потенциальные инвесторы, которые предлагают сделать различные варианты барбекю-зоны: и для тех, кто захочет приготовить еду на углях без оплаты, и для тех, кто готов тратиться на дополнительный комфорт и услуги.

- В этом году будем проводить конкурентные процедуры, чтобы к следующему сезону реализовать проект», - сообщил мэр.