В Воронеже обсудили проблему подтопления Центрального парка

Фото - мэрии Воронежа

8 апреля жители города вышли на традиционный весенний субботник. В нем принял участие мэр Вадим Кстенин и сотрудники горадминистрации. Работы вели в Центральном парке на «Динамо».

Параллельно в ходе общегородского субботника власти провели совещание. На нем обсудили проблемы подтопления парка.

Фото - мэрии Воронежа

- Провел совещание по проблеме ключей, которые со склонов текут на детскую площадку, к озеру, доставляют и нам, и отдыхающим много проблем. В этом году начнем проектировать технические решения, чтобы в будущем это исправить, рассказал мэр в своем телеграм-канале.

Также чиновники обсудили трассировку коллектора для отделения ливневых стоков, который позволит избежать подтопления парка.

Кроме того, Вадим Кстенин поблагодарил неравнодушных воронежцев, которые поучаствовали в субботнике.

- Благодарю всех, кто сегодня присоединяется к нам, улучшая любимый Воронеж! Вместе у нас получается быстрее и лучше. Убежден, кто хоть раз участвовал в субботнике, никогда сам не станет мусорить!, - заключил мэр.