Что нашли необычного воронежские коммунальщики во время общегородского субботника

Фото - пресс-центр ЖКХ Фото: Предоставлено "КП"

В субботу, 8 апреля, в Воронеже стартовал общегородской субботник. Тысячи человек вышли на улицы, в парки и скверы, чтобы убрать мусор после зимы. Не отставали и сотрудники управляющих компаний. Они и поделились, какие необычные находки попались им на этот раз.

В пресс-центре ЖКХ поделились, что в нынешний субботник помимо привычных пластиковых бутылок, пакетов, рваных ботинок, был найден пакет с хорошими детскими вещами и маленький томик Шекспира с «Гамлетом».

Около 600 сотрудников воронежских управляющих компаний Группы «ПИК-Комфорт» с утра помимо дворов вычищали участки по соседству: пустыри, проходы у гаражей, сараев, заброшенных зданий, рядом с контейнерными площадками. То есть места, которые не оформлены в общедолевую собственность жильцов.

- Весенний субботник самый тяжелый, так как зима скрывает много мусора, особенно в палисадниках и на территориях, граничащих с придомовыми, - рассказывает руководитель службы клининга УК «ПИК-Комфорт» в Воронеже Роман Елисеев. - Весной все это «добро» оказывается на виду, и чтобы убрать его, наши дворники работают в напряженном режиме 6 дней в неделю весь месячник благоустройства.

За полдня сотрудники УК собрали больше 1100 кубов или 275 тонн мусора. Рекордсменами по объему собранного – по 360 и 310 кубов - стали специалисты из УК Советского и УК Коминтерновского районов.