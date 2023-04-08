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НовостиПроисшествия8 апреля 2023 9:47

Стало известно, что 11-летняя девочка могла отсылать домашнее порно насильнику в Воронеже

Пока дело возбуждено только по двум статьям, но может появиться и третья
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

История с изнасилованием 11-летней школьницы в подъезде многоэтажки в Воронеже может иметь продолжение. Ранее стало известно, что несовершеннолетнего парня, которого подозревают в нападении на школьницу, задержали. Следователи возбудили уголовное дело по двум тяжким статьям УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера).

Ранее стало известно, что парень может являться кадетом одного из воронежских образовательных учреждений. Сейчас же ряд местных СМИ пишет, что в деле может появиться и третья статья – за распространение порнографических материалов.

Якобы девочка могла отсылать кадету домашнее порно. А парень оказался не порядочным и поделился им со своими друзьями. Официального подтверждения этой информации в данный момент нет.