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НовостиОбщество8 апреля 2023 9:09

Днем в субботу Воронеж сковали пробки в 7 баллов

Коллапс на дорогах вызвали несколько ДТП
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронеже днем в субботу, 8 апреля, образовались пробки в 7 баллов. Коллапс на дорогах вызван авариями, которые произошли в разных районах города. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс.Пробки».

Сразу две аварии зафиксированы на окружной на улице Антонова-Овсеенко. Одна из них – на Северном Мосту. Еще ДТП зафиксировано на Димитрова в районе рынка, и недалеко от перекрестка на Заставе.

Что касается погоды, то в эти выходные синоптики обещают тепло. Температура будет подниматься до +18 градусов.