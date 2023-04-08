Водитель Hyundai в Воронеже сбил 14-летнего подростка на мотоцикле

Авария произошла в Воронеже примерно в 20.40 часов у дома № 44А по улице Генерала Лизюкова. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, 33-летний житель Таловского района двигался со стороны улицы Владимира Невского. На нерегулируемом перекрестке при повороте на улицу 60-летия ВЛКСМ он не уступил дорогу мотоциклисту и допустил столкновение.

В результате травмы получил 14-летний водитель мотоцикла KAYO и его 19-летний пассажир. Парни попали в больницу.

Полицейскими устанавливаются все обстоятельства ДТП.

А чуть позже в этот же вечер пьяный воронежец на «Ладе» сбил двух пешеходов на тротуаре и врезался в киоск.