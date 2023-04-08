В Воронеже полным ходом идет реконструкция стадиона «Динамо»

Фото со стадиона "Динамо" Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В Воронеже продолжается реконструкция старейшего стадиона «Динамо». Читатель «Комсомольской правды» прислал в редакцию фотографии с места проведения работ в субботу, 8 апреля.

Фото со стадиона "Динамо" Фото: Белоглазова Марина

Он рассказал, что специалисты там сейчас делают:

- Газон и трибуну пока не трогают, а вот ряды старых лавочек уже снесены. Вокруг футбольного поля убирают старое покрытие, участок вдоль забора покрыли новым асфальтом.

Напомним, стадион «Динамо» был построен в 30-х годах прошлого века и вмещал 20 000 зрителей. В войну был разрушен, а затем восстановлен рядом со старым местом. Он считался одним из самых крупных в стране. В «нулевых» сооружения устарели, необходима была реконструкция спортивной базы.

Помимо легкоатлетического спортивного ядра на территории стадиона в 6,3 га находятся подтрибунные помещения и спорткомплекс с пятью залами различной направленности.