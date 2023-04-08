Пенсионерка погибла при пожаре на Ленинском проспекте в Воронеже

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Пожар разгорелся в полночь 8 апреля в доме № 9 на Ленинском проспекте. Горела трехкомнатная квартира. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области.

В результате в пятиэтажке выгорела комната 2х4м. Пожар был ликвидирован в 00.22. По оперативной информации, скончалась 72-летняя хозяйка квартиры. Еще 8 жильцов вывели из дома - 4 человека в масках и 4 человека вышли самостоятельно.

На месте пожара работали два отделения ПСЧ-4, одно отделение ОППСЧ-4, одно отделение ПСЧ-4. Всего к ликвидации пожара привлекалось 13 человек, 4 единицы техники.