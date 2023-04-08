В Воронеже автомобилист на «Ладе» сбил двух пешеходов на тротуаре и влетел в киоск

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Авария случилась в 23.50 7 апреля у дома №30/4 по ул. Южно-Моравская. 25–летний автомобилист сбил двух пешеходов и влетел в киоск. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Фото - ГУ МВД по региону

По предварительным данным полиции, местный житель на «Ладе Гранта» ехал от ул. Краснозвездная в сторону ул. Космонавта Комарова. Он допустил наезд на двух пешеходов 31 года и 23 лет, которые стояли на тротуаре. После этого водитель въехал в киоск.

В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

Установлено, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.