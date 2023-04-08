Центральный стадион профсоюзов в Воронеже облправительство может выкупить за 200 млн рублей

Фото из архива КП Фото: Юрий КОЗЛОВ

Власти Воронежской области планируют выкупить Центральный стадион профсоюзов (ЦСП), на котором сейчас играет футбольный клуб «Факел». Цена сделки может составить порядка 200 млн рублей. Об этом пишут местные СМИ.

После этого стадион могут начать реконструировать с помощью белорусских специалистов. Напомним, разговоры о покупке объекта идут уже давно. В 2020 году губернатор Александр Гусев рассказал, что власти готовы рассмотреть вопрос о покупке стадиона за 200 млн. Тогда планировалось его расширить до вместимости в 8 тысяч зрителей и сделать его главной ареной, а стадион «Факел» - резервной.

Год назад глава региона в ходе визита на объект снова анонсировал переход этого спортсооружения, последняя масштабная реконструкция которого была в 80-е годы XX века, в оперативное управление областных структур.

А в начале февраля 2023 года губернатор поручил областному совету профсоюзов с лета начать расторжение договоров с арендаторами ЦСП, а также «начать комплексное инструментальное обследование объекта и готовится к реконструкции».