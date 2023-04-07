Под Воронежем горит поле с травой

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, сегодня, 7 апреля, вечером клубы поднимающегося в небо черного дыма на левом берегу Воронежа встревожили местных жителей. В ГУ МЧС России по региону пояснили, что в районе улицы Новикова внезапно загорелся камыш и мусор. Возникли два очага общей площадью примерно 300 кв. м.

Но история получила продолжение.

- По фотографиям и невнятному описанию, подозреваем, что это загорание сухой травы в поле за Семилуками, в районе улицы Займище. Пожарные подразделения выехали, идет тушение, угрозы ничему нет, - уверяет начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Воронежской области Сергей Хренов.

Напомним, что 5 апреля дым в центре Воронежа напугал горожан. Оказалось, что горела пристройка к магазину. Кстати, с 17 апреля в Воронежской области вводят особый противопожарный режим. Его нарушителям грозят крупные штрафы.