Воронежца ждет суд из-за нарушений правил безопасности при ведении строительных работ

Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до трех лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшему мастеру строительно-монтажных работ грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает телеграм-канал СУ СК РФ по Воронежской области.

Следствие установило, что 18 ноября 2021 года на объекте, расположенном в Ленинском районе, мастер дал указание бригаде рабочих подготовить рабочее место (перекрытие 15 этажа) к приемке бетонной смеси, несмотря на имеющиеся нарушения правил безопасности – монтажник и бетонщик находились возле закрытого деревянным щитом технологического отверстия.

В итоге щит рухнул. Потерпевшие упали на межэтажную переходную площадку между 11 и 12 этажами. Они получили телесные повреждения, которые квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

На предварительном следствии обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до трех лет лишения свободы.