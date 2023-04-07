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НовостиОбщество7 апреля 2023 16:32

Воронежские предприниматели одобрили идею сделать проспект Революции пешеходным

Правда, для начала нужно решить несколько вопросов
Алексей СЕРГУНИН
Фото с сайта администрации Воронежа.

Фото с сайта администрации Воронежа.

Сегодня, 7 апреля, в администрации Воронежа состоялось расширенное совещание с участием мэра, посвященное благоустройству главной улицы города – проспекта Революции. Вадим Кстенин сообщил, что почти наверняка проспект будет пешеходным каждые выходные в течение летнего периода.

Воронежские предприниматели почти все поддержали идею сделать эту улицу пешеходной. Они полагают, что наплыв горожан позволит увеличить число посетителей заведений, которые там находятся.

Градоначальник добавил, что для реализации проекта нужно подробно проработать меры безопасности. Кроме того, важно продумать, как жители проспекта будут добираться в выходные до дома.