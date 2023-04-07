Мэр Воронежа объявил о старте торгов на строительство дороги к школе в микрорайоне «Процессор»

Фото - мэрия Воронежа

В Воронеже начали поиск подрядчика для строительства новой дороги в Железнодорожном районе, которая будет проложена к школе в микрорайоне «Процессор». Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин. Он написал пост в своем Telegram-канале в пятницу, 7 апреля.

Дорога будет иметь выход от школы на улицу Минскую, а в перспективе свяжет ее с самим микрорайоном, обеспечив альтернативный выезд на реконструируемую сейчас улицу Урывского, а также улицу Остужева, где строится развязка. Дорога будет двухполосной, вдоль для пешеходов сделают тротуары, велодорожку, а также организуют освещение. Кроме того, мэр поручил проработать вопрос запуска школьного автобуса. Напомним, образовательное учреждение распахнет двери для учеников осенью этого года.

Также мэр сообщил, что ранее начали искать подрядчика для устройства дороги к Образовательному центру на Московском проспекте, который заработает с 1 сентября.

– Объект готовится принять большое количество детей, поэтому построим подъездные пути с возможностью выезда как на улицу Ломоносова, так и на Московский проспект. Выполнить работы также планируем уже к осени, – отметил мэр.

Напомним, строительство школы в микрорайоне «Процессор» стартовало летом 2021 года. Она рассчитана на 1,5 тысяч учеников. В учреждении сделают 60 классов, рассчитанных на 25 учащихся каждый.