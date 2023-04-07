Воронежца будут судить за убийство собутыльника

Хозяин жилища взял нож и пырнул оппонента в грудь. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Следственные органы СК РФ по Воронежской области завершили расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом информирует телеграм-канал регионального ведомства.

Следствие установило, что в январе 2023 года в квартире дома по улице Березовая роща в Воронеже во время алкогольных посиделок между двумя мужчинами произошел словесный конфликт. Хозяин жилища взял нож и пырнул оппонента в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый сообщил о преступлении в полицию.

На предварительном следствии обвиняемый признал вину в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.