Воронежские школьники выявили трех лучших чтецов

Андрей Цуканов (слева) второй год подряд вышел в финал "Живой классики". Фото со страницы Владимира ЦУКАНОВА в VK.

В Воронежской области финишировал региональный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-2023». В этом году он проходил в онлайн-формате. В тройку лучших вошли – воронежцы Андрей Цуканов (1-е место, 124 балла), Дарья Кобзарь (второе, 123) и представительница Терновского района Ангелина Милякова (третье, 122). Всего участвовало 103 чтеца со всех районов нашего региона в возрасте от 10 до 17 лет.

Трое лучших получили право на участие в финале всероссийского конкурса, который пройдет с 1 по 20 мая в Ялте на «Артек-Арене». А суперфинал состоится с 1 по 6 июня в Москве.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, на «Живой классике-2022» лучшим среди наших земляков стал Андрей Цуканов, добравшись до полуфинала всероссийского этапа.