В Воронежской области «Хендай» сбил 11-летнюю девочку

Фото пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Сегодня, 7 апреля, в 15:00 в Богучаре у дома №123 по улице 25 лет Октября, 38-летний житель Воронежа, управляя автомобилем «Хендай Сантафе», наехал на 11-летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

После этого водитель врезался в препятствие, из-за чего машина перевернулась. Пострадавшую с различными травмами бригада медиков доставила в медучреждение. Водитель транспортного средства от медпомощи отказался. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшедшего.