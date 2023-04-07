Ранее судимый за воровство воронежец выхватил мобильник из рук незнакомца

Телефон грабитель сдал в ломбард. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 6 апреля, в дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по Воронежу поступило сообщение от 52-летнего местного жителя о грабеже. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Потерпевший пояснил, что вечером в своей квартире, расположенной в многоэтажном доме по улице Домостроителей, распивал алкоголь в компании знакомых. Когда гости разошлись, и хозяин квартиры остался один, к нему зашел неизвестный, выхватил из рук мобильный телефон и скрылся. Причиненный ущерб составил около пяти тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность и предполагаемое местонахождение подозреваемого. Им оказался 28-летний воронежец, ранее судимый за преступление имущественного характера. Задержанный признал свою вину и пояснил, что проходя мимо жилища потерпевшего, услышал звуки вечеринки и решил зайти в гости. Увидев хозяина квартиры, находящегося в состоянии опьянения, забрал из его рук мобильное устройство, которое в дальнейшем сдал в ломбард.

В соответствии с частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет.